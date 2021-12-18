طائرتان إغاثيتان تصلان إلى كابول ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب الأفغاني

الرياض/ كابول- (أ ش أ(:

وصلت اليوم /السبت/ الطائرتان الإغاثيتان، الخامسة والسادسة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني إلى العاصمة كابول، تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوجراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 1674 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي للشعب الأفغاني بلغ 197 طناً و238 كيلوجراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تم تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال 6 طائرات إغاثية، تشتمل على 5 آلاف و22 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية، إضافة إلى القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1920 طناً، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.