كورونا: بدء تطبيق قيود السفر الجديدة في فرنسا تخوفا من أوميكرون

باريس- (بي بي سي):

دخلت في فرنسا الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة أوميكرون حيز التنفيذ.

أهم تلك الإجراءات، اعتبارا من اليوم السبت; حظر السفر من وإلى بريطانيا إلا للضرورة القصوى كالطلاب مثلا، وتقليص مدة صلاحية الاختبار على القادمين من بريطانيا من 48 ساعة إلى 24 ساعة، وفرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا، وطلب من جميع المسافرين تأجيل الرحلة إلى بريطانيا إن أمكن.

وعلى المتجه إلى فرنسا من بريطانيا التسجيل على منصة رقمية خاصة قبيل المغادرة، وتحديد عنوان الإقامة في فرنسا، وستسهل تلك المنصة إجراءات التزام العزل في مكان محدد لجميع المسافرين الملقحين وغير الملقحين.

وجاءت تلك الإجراءات، عقب اكتشاف 240 إصابة أوميكرون في فرنسا، وأدى تفشي السلالة أيضا في بريطانيا إلى المزيد من الحذر، إذ تستعد بريطانيا إلى موجة خامسة من الوباء وسلالاته وباتت كما وصفها أحد المسؤولين تنتشر كالنار في الهشيم.