ملك المغرب يشكر ملوك وأمراء الخليج على موقفهم الشهم والنبيل

وكالات:

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 7 برقيات شكر وامتنان لملوك وأمراء دول الخليج على مواقفهم بخصوص ملف الصحراء الغربية، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبعث الملك محمد السادس برقيات شكر وامتنان لكل من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، وأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي هذه البرقيات، أعرب الملك محمد السادس عن شكره لمواقف هذه الدول المتعلقة بملف الصحراء الغربية، وعلى مساندة بلاده لـ"الوحدة الترابية للمملكة"، حيث قال في برقيته الموجهة لمحمد بن سلمان: "قد كان للدعم الصريح والقوي الذي عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية لمغربية الصحراء، ولما أبديتموه من دفاع وغيرة أخوية على الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض، أبلغ الأثر في نفسي، وإنني لأعرب لسموكم عن عميق شكري وتقديري لهذا الموقف الشهم المعهود في بلدكم الأصيل".

وأضاف: "وبقدر ما يترجم هذا الموقف النبيل بجلاء ذلكم الرباط الأخوي الصادق الذي ما فتئ يشدنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وتلكم العلاقات المتميزة والمتجذرة القائمة بين بلدينا، يجدد إيماننا الراسخ بوحدة مصيرنا المشترك، ويزيد من حرص المغرب القوي والتزامه الدائم والمطلق بالدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج العربي، وكذا بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والنموذجية جهويا أو دوليا".