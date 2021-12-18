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اليابان: بحث تمديد ضوابط الحدود المتعلقة بأوميكرون بعد عطلة رأس السنة

12:45 م السبت 18 ديسمبر 2021
اليابان: بحث تمديد ضوابط الحدود المتعلقة بأوميكرون بعد عطلة رأس السنة

فوميو كيشيدا

طوكيو - (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الحكومة سوف تنتظر حتى بعد موسم عطلة رأس السنة لتحديد ما إذا كانت سوف تمدد ضوابط الحدود المطبقة وسط مخاوف بشأن متحور أوميكرون من كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء كيودو.

وقال كيشيدا للصحفيين إن الحكومة تريد رؤية اتجاه الإصابات بسلالة أوميكرون خلال فترة العطلات قبل أن تقرر ما إذا كانت سوف تمدد الإجراءات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

وجرى تنفيذ الإجراءات في البداية في نهاية نوفمبر الماضي لمدة شهر.

فوميو كيشيدا اليابان عطلة رأس السنة متحور أوميكرون فيروس كورونا

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