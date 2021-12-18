احتفالا بيومها العالمي..مسؤول إماراتي يقول إن اللغة العربية مكون رئيسي للهوية الوطنية

أبوظبي- ( د ب أ):

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن اللغة العربية مكون رئيسي للهوية الوطنية، مشددا على الالتزام بمواصلة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي جهودهما للحفاظ على اللغة العربية نظراً لمكانتها الثقافية والإنسانية بهدف وضعها في المكانة التي تليق بها بين لغات العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم السبت عن المزروعي قوله ، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً فريداً في مجال النهوض باللغة العربية والحفاظ عليها، وتعزيز حضورها في الوجدان واستخداماتها وأساليبها ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، لمواكبة التطور عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية الهادفة للارتقاء بلغة الضاد.

وأشار إلى أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ومن أجل هذه الغاية النبيلة، تمضي قدماً للارتقاء بمكانة اللغة العربية وتعزيزها، من خلال رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، والنهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء دوره الإيجابي في مسيرة الثقافة العربية والإنسانية.

وأكد المزروعي على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم .