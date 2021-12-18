مظاهرات متوقعة في عدد من المدن الألمانية ضد سياسات كورونا

هامبورج/برلين-(د ب أ):

ينظم معارضو سياسات الحكومة الألمانية الخاصة بفيروس كورونا مظاهرات في العديد من المدن الألمانية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تجذب المظاهرة التي قد تكون الأكبر، نحو 8 آلاف شخص في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا الساعة 4 مساء (1500 بتوقيت جرينتش)

وتحت شعار "ابعدوا عن أطفالنا" يعتزم المتظاهرون تنظيم مسيرة عبر وسط المدينة، وفقا للشرطة.

وبدأت عملية تطعيم الأطفال في ألمانيا في أعقاب توصية هيئة تقديم اللقاحات في البلاد، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر انقسام الآباء حول هذه المسألة.

كما يجري نقاش محتدم بشأن إمكانية جعل تلقي اللقاحات إلزاميا في العام المقبل.