تحذيرات من تفشي شديد الخطورة لكورونا ومتحوراته في لبنان

بيروت- ( د ب أ):

حذرت مصادر طبية لبنانية من تفشي شديد الخطورة لفيروس "كورونا" ومتحوّراته التي تصطاد يومياً آلاف اللبنانيين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المثبتة بمتحوّر "أوميكرون" قفز حتى الآن فوق 70 إصابة في البلاد.

وقالت المصادر الطبية، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن النتائج الكارثية لهذا التفشي "قد تكون فوق المتوقع بكثير، إضافة إلى أنها أكبر بمسافات خطيرة جدا من قدرة المستشفيات في لبنان على استيعاب الإصابات، وتوفير ما يلزم من علاجات".

ولفتت المصادر إلى أن أعداد الإصابات في تزايد كبير جدا، خصوصا بمتحوّر "اوميكرون" الذي سرعة انتشاره تنذر باعداد كارثية في مدى غير بعيد، مشيرة إلى أن هذا سيدفع حتما إلى اتخاذ إجراءات وقائية قاسية تصل إلى حد الاقفال النهائي للبلد للحؤول دون "الانهيار الوبائي".

وكان مختبر تشخيص "كورونا" في الجامعة اللبنانية، أعلن في بيان امس، عن حوالى 60 إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في لبنان، سجلت لوافدين عبر المطار من دول أفريقية عدة ومن اسبانيا والولايات المتحدة الامريكية ودبي، مشيرا إلى أن "عدد كبير من الحالات قيد التحقق".