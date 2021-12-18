السلطات الفرنسية تنقذ 138 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور إلى إنجلترا

باريس- (أ ش أ):

أنقذت السلطات الفرنسية 138 مهاجرا أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل فرنسا الشمالي في محاولة للوصول إلى إنجلترا، وذلك قبالة مضيق (با دو كاليه) ببحر المانش (القنال الإنجليزي).

وذكرت مديرية الأمن ببحر الشمال - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) - أن "المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تم إخطاره بأن العديد من القوارب التي تحاول عبور القناة تواجه صعوبة في المضيق.. وعلى الفور قامت سفينتان تابعتان للبحرية الفرنسية وزورقان تابعان للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري بإنقاذ 138 مهاجرا وإعادتهم إلى الساحل الفرنسي".

ووفقاً للبيان، فقد نُقل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مرافئ (غرافلين) و(كاليه) و(بولونيي-سور-مير)، وتولّت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية عام 2018 تزايدت عمليات العبور باتجاه المملكة المتّحدة، على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات الفرنسية التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

وبحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش (القنال الإنجليزي) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

وتمثل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ إن العام 2020 بأسره سجل عبور أو محاولة عبور حوالي 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر في 2019 و600 في عام 2018