بوينج تلغي فرض تلقي لقاح كورونا على موظفيها الأمريكيين

واشنطن- (د ب أ/ت ك أ):

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات يوم الجمعة داخليا أنها ستعلق مطلبها الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل الموظفين الذين يعملون داخل الولايات المتحدة.

وتبنت الشركة فرض تلقي اللقاح في تشرين أول/أكتوبر لضمان الامتثال لأمر السلطة التنفيذية الاتحادية الذي طالب كل الموظفين العاملين لدى المتعاقدين مع الحكومة الاتحادية بتلقي اللقاح.

وقوبل هذا الأمر بمعارضة كبيرة من أقلية من العاملين في بوينج، وأكد بعضهم أنهم يفضلون خسارة وظائفهم عن الامتثال لأمر تلقي اللقاح.

وفي إعلان داخلي للشركة، أبلغت بوينج موظفيها أن قرارها بتعليق الأمر بتلقي اللقاح "يأتي بعد مراجعة مفصلة لحكم محكمة جزئية أمريكية صدر في وقت سابق من الشهر الجاري يوقف تطبيق الأمر التنفيذي الاتحادي الذي يفرض التطعيم على المتعاقدين مع الحكومة الاتحادية".

وقال البيان إنه في الوقت الحالي "أكثر من 92% من قوة عمل الشركة في الولايات المتحدة تلقوا التطعيم الكامل أو تلقوا توصية دينية أو طبية".​