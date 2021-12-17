ناقلة نفط عملاقة محملة بالوقود من الإمارات تتجه نحو قناة السويس

ناقلة نفط عملاقة محملة بالوقود من الإمارات تتجه نح

لندن - (د ب أ):

شُحنت واحدة من ناقلات النفط العملاقة بمنتج النفط المكرر في الشرق الأوسط وتبحر باتجاه قناة السويس، حسبما أفادت اليوم الجمعة شركة كبلير لمعلومات أسواق السلع وبيانات تتبع الناقلات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لشركة كبلير، تم شحن الناقلة "تاتيشينا" بمدينة الرويس الإماراتية في 9 ديسمبر، ويرجح أنها محملة بالبنزين.

ووفقا للبيانات، تبحر الناقلة الآن متجاوزة اليمن باتجاه قناة السويس.

ويمكن لناقلات النفط العملاقة أن تحمل عادة حوالي 260 ألف طن من خام النفط عندما يتم شحنها بالكامل.