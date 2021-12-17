إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف، عقب تناولهم وجبة طعام، مساء اليوم الجمعة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "سيد.ز.ح" 49 عامًا، وزوجته "حنان.خ.م" 40 عامًا، وأبنائه"بسنت" 19 عامًا، و " ندا" 16 عامًا، "زهرة " 14 عامًا، و "جنة" 12 عامًا، و"رؤى" 5 أعوام، و "مغفرة" 4 أعوام، وجميعهم مقيمين حي البشري بمدينة بني سويف، إلى المستشفى التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي.

وبسؤالهم أقروا بتناول وجبة عشاء "بيض وجبنة"، وشعروا بمغص في البطن وقيء وإسهال.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وسحب عينات من قيء المصابين وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها لبيان أسباب التسمم، وتحرر محضر بالواقعة.