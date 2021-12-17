الزراعة: مواصلة جهود مكافحة سوسة النخيل في المغرة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، أنه وبالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد في منطقة المغرة، تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم الآفات والأمراض لمكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة.

وقال جاد الله، اليوم الجمعة، إنه تم تنظيم يوم حقلي ثالث لاستكمال المرور على باقي مزارع النخيل في المنطقة، والتي تزرع نخيل البلح، وتم فحص النخيل بالمزارع واكتشاف الإصابات، وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية الزراعة الصحيحة والري والتسميد المناسب وكيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة.

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