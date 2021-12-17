وزيرا دفاع الهند وفرنسا يستعرضان أوجه التعاون العسكري بين البلدين

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن وزير الدفاع الهندى راجناث سينج أجرى مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي الحوار السنوي الثالث في مجال الدفاع بين الهند وفرنسا.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم الجمعة- أن نطاق المباحثات بين الوزيرين خلال هذا الاجتماع السنوي اتسع ليشمل القضايا الثنائية والإقليمية والمسائل المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية".

وأضاف البيان "إن الوزيرين استعرضا أوجه التعاون العسكري بين البلدين الذي تزايد على الرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، وإنهما بحثا سبل زيادة التعاون الدفاعي في كافة المجالات".

وتابع "إن الجانبين بحثا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع التركيز على مستقبل التعاون والإنتاج المشترك بين البلدين".

وأشارت وزارة الدفاع الهندية -في بيانها- إلى أن الوزيرين أكدا تقارب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية والدفاعية، وأعربا عن التزامهما بالعمل معا من أجل تعزيز التعاون في المنتديات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.