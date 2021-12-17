بولندا تبقي الإعلام الأجنبي بعيدا عن الحدود مع بيلاروس

وارسو - (د ب أ):

لا تزال بولندا تبقي الإعلام الأجنبي منتظرا للوصول إلى المنطقة الحدودية مع بيلاروس، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على إعلان وارسو عزمها نقل الصحفيين إلى تلك المنطقة بطريقة منظمة.

ويتعلق ذلك بأزمة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس.

وقالت متحدثة باسم حرس الحدود البولندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه لا يسافر إلى المنطقة حتى الآن سوى الصحفيين من المواطنين البولنديين.

وقالت إن "كل الطلبات من الصحفيين الأجانب تخضع لفحص إضافي"، مضيفة أنه لذلك لا يمكن الالتزام بمواعيد محددة.

كما اشتكى ممثلون من وسائل إعلام بولندية معارضة للحكومة بأنه لا يتم وضعهم في الاعتبار عند القيام برحلات منظمة حتى الآن.