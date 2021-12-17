Masrawy logo white

بولندا تبقي الإعلام الأجنبي بعيدا عن الحدود مع بيلاروس

06:08 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
بولندا تبقي الإعلام الأجنبي بعيدا عن الحدود مع بيلاروس

بولندا

وارسو - (د ب أ):
لا تزال بولندا تبقي الإعلام الأجنبي منتظرا للوصول إلى المنطقة الحدودية مع بيلاروس، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على إعلان وارسو عزمها نقل الصحفيين إلى تلك المنطقة بطريقة منظمة.
ويتعلق ذلك بأزمة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس.
وقالت متحدثة باسم حرس الحدود البولندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه لا يسافر إلى المنطقة حتى الآن سوى الصحفيين من المواطنين البولنديين.
وقالت إن "كل الطلبات من الصحفيين الأجانب تخضع لفحص إضافي"، مضيفة أنه لذلك لا يمكن الالتزام بمواعيد محددة.
كما اشتكى ممثلون من وسائل إعلام بولندية معارضة للحكومة بأنه لا يتم وضعهم في الاعتبار عند القيام برحلات منظمة حتى الآن.

بولندا وارسو بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا