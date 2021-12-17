المفوضية الأوروبية توصي بالحصول على الجرعة المعززة من اللقاح

بروكسل - (أ ش أ):

أوصت المفوضية الأوروبية، الأشخاص الذين تم تطعيمهم من قبل، بتلقي جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، بعد فترة لا تزيد عن ستة أشهر من الحصول على الجرعة الأولى، مع فترة سماح أخرى مدتها ثلاثة أشهر لشهادات السفر الخاصة بـ"كورونا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في تصريحات لها، اليوم الجمعة، أوردتها صحيفة "كاثيميرني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية - إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في قمة بروكسل أن المفوضية الأوروبية ستقدم قانونًا بشأن شهادات السفر الخاصة بـ"كورونا".

وأضافت: "سنضمن اتباع نهج مشترك بشأن الحصول على الجرعات المعززة وطول مدة صلاحية الشهادة، لذلك نوصى بتلقي الجرعات المعززة في آخر ستة أشهر بعد التطعيم الكامل، وستظل الشهادة صالحة لفترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بعد ذلك".