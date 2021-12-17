مسؤولة أممية تعلن استمرار دعم لبنان وللأطفال فيه

بيروت - ( د ب أ ):

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجلا معلا مجيد ، اليوم الجمعة، عن استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان وللأطفال فيه، وذلك خلال لقائها رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون يرافقها وفد أممي.

واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً أممياً ضم نجلا معلا مجيد، ومسؤولة حماية الأطفال في مكتب الممثل الخاص للامين العام المعني بالعنف ضد الاطفال، سيسيليا انيكاما، والممثلة الخاصة المقيمة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية ، نجاة رشدي، وممثلة منظمة اليونيسف في لبنان ، بوكي موكيو،بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعلنت مجيد عن " استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان وللأطفال فيه، واهتمامها بالبرامج اللبنانية التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأطفال والنساء".

وأشارت إلى أنها " ستبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية كل هذه الأمور، لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتعزيز وتفعيل هذه البرامج وتطويرها، آملة أن يواصل لبنان مساعيه في هذا الإطار".

وأكدت أن " جولتها الحالية تهدف إلى إبراز أهمية الاستراتيجيات الموضوعة وتلك التي هي في طور التنفيذ من أجل منع العنف وعمالة الأطفال، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول، واثّر بشكل أساسي على الحياة الاجتماعية التي باتت أكثر قساوة على الأطفال والنساء".

من جهته طلب رئيس الجمهورية اللبنانية "من الأمم المتحدة الاستمرار في مساعدة لبنان ليكمل أهدافه الإنسانية، ويؤمّن حاجات اللبنانيين وغير اللبنانيين المتواجدين على أراضيه".