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بايدن يحذر من "أوميكرون".. ويناشد بأخذ اللقاح قبل بداية عام 2022

02:16 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
بايدن يحذر من "أوميكرون".. ويناشد بأخذ اللقاح قبل بداية عام 2022

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"؛ لحماية أنفسهم من متحور "أوميكرون".

وقال بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ ـ "إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" سيبدأ في الانتشار بسرعة أكبر في الولايات المتحدة في بداية العام المقبل 2022 ، لذلك نحث جميع المواطنين على ضرورة التحرك بسرعة لحماية أنفسهم عبر أخذ اللقاحات المضادة للفيروس التاجي".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة متوفر لديها أكثر من 400 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" بصورة يومية، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون أمريكي حصلوا حتى الآن على اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه السلطات الصحية الأمريكية عن مخاوفها بشأن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون"، ونبهت البيانات الأولية من أن متحور "أوميكرون" أكثر عدوى من متغير "دلتا"؛ الأمر الذي دفع العديد من الأمريكيين إلى إعادة النظر في خطط السفر في موسم العطلات للعام الثاني على التوالي.

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت رقما قياسيا آخر لفيروس "كورونا" في ديسمبر، حيث وصل عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 800 ألف شخص؛ ليزيد بذلك عدد الوفيات في عام 2021 عن عام 2020، رغم الانتشار الواسع للقاحات.

وتضاعف عدد الوفيات منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ففي عشية تنصيبه في 20 يناير 2021، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة 400 ألف حالة، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، وهو ما دفعه لوضع مكافحة الفيروس على رأس أولوياته.

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