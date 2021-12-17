الفلبين: وفاة 24 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين جراء إعصار "راي"

مانيلا - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن حصيلة الوفيات جراء الإعصار "راي" في الفلبين ارتفعت إلى 24 شخصا، كما انقطع التيار الكهربي عن نحو خمسة ملايين شخص.

وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن 12 من الضحايا جاءوا من إقليم سيبو في وسط البلاد، وبينهم مواطن كوري جنوبي.

وجاء باقي الضحايا من إقليم نيجروس أوسيدنتال ومدينة إيلويلو وجزيرة سيارجاو وثلاثة أقاليم في مينداناو بجنوب البلاد.

وانقطعت الكهرباء في 13 إقليما بوسط وجنوب البلاد، حيث تضرر نحو خمسة ملايين شخص، بحسب رابطة التعاونيات الكهربائية الريفية الفلبينية.

يشار إلى أن "راي" هو أقوى إعصار يضرب الفلبين العام الجاري. وقد ضرب الساحل الشرقي للبلاد أمس الخميس واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية بعد منتصف الليل.