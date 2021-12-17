Masrawy logo white

الفلبين: وفاة 24 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين جراء إعصار "راي"

02:06 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الفلبين: وفاة 24 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين جراء إعصار "راي"

إعصار ''راي'' العنيف يضرب الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن حصيلة الوفيات جراء الإعصار "راي" في الفلبين ارتفعت إلى 24 شخصا، كما انقطع التيار الكهربي عن نحو خمسة ملايين شخص.

وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن 12 من الضحايا جاءوا من إقليم سيبو في وسط البلاد، وبينهم مواطن كوري جنوبي.

وجاء باقي الضحايا من إقليم نيجروس أوسيدنتال ومدينة إيلويلو وجزيرة سيارجاو وثلاثة أقاليم في مينداناو بجنوب البلاد.

وانقطعت الكهرباء في 13 إقليما بوسط وجنوب البلاد، حيث تضرر نحو خمسة ملايين شخص، بحسب رابطة التعاونيات الكهربائية الريفية الفلبينية.

يشار إلى أن "راي" هو أقوى إعصار يضرب الفلبين العام الجاري. وقد ضرب الساحل الشرقي للبلاد أمس الخميس واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية بعد منتصف الليل.

الطقس إعصار الفلبين إعصار راي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بعد تحسن حالته.. نقل كريم الهوارى المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد لمستشفى سجن وادى النطرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا