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ليبيا: 6وفيات و559 إصابة جديدة بـكورونا

01:32 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
ليبيا: 6وفيات و559 إصابة جديدة بـكورونا

علم ليبيا

القاهرة- (د ب ا):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19، إضافة إلى 6 وفيات و918 حالة شفاء و123 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم 589، إنه تسلم أمس الخميس، 4050 عينة للكشف عن الفيروس، تبين سلبية 3491 منها، وإيجابية 559، بنسبة 5ر13في المئة من إجمالي العينات التي فحصها، بحسب موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا في مارس 2020، إلى 381 ألفًا و23 حالة بينها 368 ألفًا و854 شفاء، و6580 نشطة، 5589 وفاة.

وبلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء مليون و813 ألفًا و570 شخصًا، فيما تلقى 777 ألفًا و33 شخصًا الجرعة الثانية.

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