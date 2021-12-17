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زعيمة المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا تحصل على جائزة "شارلمان" الألمانية

01:15 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
زعيمة المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا تحصل على جائزة "شارلمان" الألمانية

سفيتلانا تيخانوفسكايا

آخن- (د ب أ):

تذهب جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة لعام 2022 إلى زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا واثنتين من زميلاتها الناشطات.

وأعلنت إدارة الجائزة الدولية في آخن اليوم الجمعة أن تيخانوفسكايا وماريا كولسنيكوفا وفرونيكا زيبكالو سيحصلن على الجائزة تكريما لشجاعتهن وجهودهن من أجل الحرية والديمقراطية.

سفيتلانا تيخانوفسكايا المعارضة البيلاروسية جائزة شارلمان

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