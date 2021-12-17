زعيمة المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا تحصل على جائزة "شارلمان" الألمانية

آخن- (د ب أ):

تذهب جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة لعام 2022 إلى زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا واثنتين من زميلاتها الناشطات.

وأعلنت إدارة الجائزة الدولية في آخن اليوم الجمعة أن تيخانوفسكايا وماريا كولسنيكوفا وفرونيكا زيبكالو سيحصلن على الجائزة تكريما لشجاعتهن وجهودهن من أجل الحرية والديمقراطية.