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الذكرى الـ11 للثورة التونسية تحل وسط احتجاجات حاشدة رفضا لقرارات الرئيس

12:37 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الذكرى الـ11 للثورة التونسية تحل وسط احتجاجات حاشدة رفضا لقرارات الرئيس

ذكرى الثورة التونسية

تونس- (بي بي سي):

تحتفل تونس اليوم بذكرى الثورة، وتكتسي الاحتفالات طابعا خاصا، إذ أقر اليوم 17 ديسمبر من كل سنة عيدا للثورة التونسية. الذي كان يحتفل به في 14 يناير.

وأيضا يأتي هذا اليوم، عقب قرارات 25 يوليو الماضي، وسط جَدل سِياسي وانقسام مابين مؤيد لقرارات الرئيس قيس سعيد وإجراءاته ومعارض لها.

وتتزامن من دعوات من عدة أحزاب معارضة تونسية إلى مسيرات احتجاجية حاشدة اليوم رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.

ومنذ الصباح بدأ المئات بالتوافد على وسط العاصمة التونسية لإحياء الذكرى، وتلبية للدعوات بمظاهرات احتجاجية على ما وصف بانقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور.

كما يستعد على الجهة المقابلة أنصار سعيد للتظاهر تعبيرا عن دعمهم لقراراته.

هذا المحتوى من

BBC
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