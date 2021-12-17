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العراق: عودة 76 نازحًا إلى مناطقهم في صلاح الدين

11:49 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
العراق: عودة 76 نازحًا إلى مناطقهم في صلاح الدين

عودة 76 نازحًا إلى مناطقهم في صلاح الدين

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 76 نازحًا، يمثلون 14 أسرة، من مخيمي (اشتي وعربت) إلى مناطقهم الأصلية في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير عام دائرة شئون الفروع في الوزارة علي عباس تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه تمت إعادة 76 نازحًا إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعياً".

وأضاف أن منحة العودة البالغة مليون دينار المخصصة من الوقف السني شملت تلك الأسر العائدة .. مشيرًا إلى أن عودة النازحين تمت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بإعادة الأسر طوعيا تمهيداً لإغلاق ملف النزوح".

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الجمعة، تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا، من الذين يرغبون بالعودة الطواعية.

هذا المحتوى من

Asha
النازحين العراقيين العراق محافظة صلاح الدين

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