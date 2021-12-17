اندلاع حريق في مبنى باليابان ومخاوف من وفاة 27 شخصا

طوكيو-(د ب أ):

يخشى مقتل 27 شخصا إثر إندلاع حريق في أحد الأبراج الشاهقة باليابان اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم تشخيص إصابة 27 شخصا "بالسكتة القلبية والسكتة التنفسية" في أعقاب الحريق الذي اندلع في أوساكا.

وتعتبر هذه العبارة شائعة الاستخدام في اليابان قبل التأكيد الرسمي للوفيات.

واندلع الحريق، الذى لم تتضح أسبابه بعد، داخل عيادة طبية بالطابق الرابع من مبنى بالقرب من محطة قطار أوساكا.

وتشتبه الشرطة في أن الحريق كان متعمدا ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر في التحقيق.

ونقلت كيودو عن إدارة الإطفاء المحلية قولها إنه تم استدعاء رجال الإطفاء في حوالي الساعة 1020من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0120 بتوقيت جرينتش) وتم إخماد الحريق تقريبا في حوالي الساعة 1045 صباحا.

وقال أحد شهود العيان للوكالة: "عندما نظرت إلى الخارج [من مكتبي القريب]، رأيت شعلة برتقالية داخل النافذة بالطابق الرابع من المبنى".

وتابع "كانت هناك امرأة تلوح بيدها طلبا للمساعدة من النافذة بالطابق السادس".

وقالت كيودو إن الحادث وقع في منطقة كيتاشينتشي بأوساكا والتي يوجد بها العديد من الحانات والنوادي الليلية.​