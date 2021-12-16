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برلمان النمسا يوافق على السماح بالانتحار بمساعدة الطبيب

11:25 م الخميس 16 ديسمبر 2021
برلمان النمسا يوافق على السماح بالانتحار بمساعدة الطبيب

برلمان النمسا

فيينا - (د ب أ):

وافق برلمان النمسا على القواعد القانونية للانتحار بمساعدة طبيب بأغلبية كبيرة مساء اليوم الخميس بما يتيح للمصابين بمرض عضال في النمسا حق استخدام الحقن المميتة اعتبارا من العام الجديد.

لكن خيار طلب استخدام الحقن المميتة سلفا، مثل الوصية، غير متاح إلا للأشخاص الميؤوس من شفائهم. وما زال القتل الرحيم محظورا.

وبات القانون الجديد ضروريا بعدما رفعت المحكمة الدستورية الحظر عن الانتحار بمساعدة الطبيب. ويرى قضاة المحكمة أن هذا ينتهك حق الفرد في تقرير مصيره.

برلمان النمسا الانتحار القواعد القانونية للانتحار

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