برلمان النمسا يوافق على السماح بالانتحار بمساعدة الطبيب

فيينا - (د ب أ):

وافق برلمان النمسا على القواعد القانونية للانتحار بمساعدة طبيب بأغلبية كبيرة مساء اليوم الخميس بما يتيح للمصابين بمرض عضال في النمسا حق استخدام الحقن المميتة اعتبارا من العام الجديد.

لكن خيار طلب استخدام الحقن المميتة سلفا، مثل الوصية، غير متاح إلا للأشخاص الميؤوس من شفائهم. وما زال القتل الرحيم محظورا.

وبات القانون الجديد ضروريا بعدما رفعت المحكمة الدستورية الحظر عن الانتحار بمساعدة الطبيب. ويرى قضاة المحكمة أن هذا ينتهك حق الفرد في تقرير مصيره.