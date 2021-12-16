وزير الدفاع اللبناني للعسكريين: تضحياتكم اليوم ستثمر غدا

بيروت - (د ب أ):

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم للعسكريين إن تضحياتهم لن تذهب سدى، مؤكدا أهمية أن يبقى الجيش جاهزا لأداء أدواره المكلّف بها من السلطة السياسية من خلال تحسين ظروفه وواقعه.

وجاء كلام الوزير سليم في حديث لمجلة الجيش، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم الخميس.

وقال وزير الدفاع للعسكريين "إن إيمانكم بلبنان وبالمؤسسة العسكرية واضح، وتحظون بتقدير كبير من كل أطياف الشعب اللبناني، وأنتم جزء من هذا الشعب وكل عمل تقومون به هو للوطن وللشعب".

وتابع الوزير سليم " مرّ وطننا بتحدّيات كبرى على مدى العقود الأخيرة وكنت ما أزال في الخدمة العسكرية، وعايشت ظروف وتداعيات تلك الأحداث التي عانى منها الشعب بأفراده، والوطن بمؤسساته كافة، لكن إيمان أبناء شعبنا بوطنهم وحبهم له جعلهم ينهضون مجددا".

يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان تطال المؤسسة العسكرية أيضا. وكانت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا قد أعلنت في 21 سبتمبر الماضي أن الأمم المتحدة تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل مساعدات نقدية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية.