وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام عقارين آخرين ضد كورونا

أمستردام - (د ب أ):

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام عقارين آخرين لعلاج كوفيد- 19.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس في أمستردام توصيتهما باستخدام عقاري كزيفودي وكينيريت. وما زال يتعين أن تمنح المفوضية الأوروبية موافقتها لاستخدام العقارين، لكن هذا يعد إجراء شكليا.

ومن شأن هذا أن يرفع عدد الأدوية المضادة لكوفيد- 19 الحاصلة على الموافقة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي إلى خمسة عقاقير.

ويشير الخبراء إلى أن كزيفودي الذي أنتجته شركتا "جلاسكو سميث كلاين" و "فير بايوتكنولوجي" يمكن أن يمنع تفاقم الأعراض للمرضى من سن 12 عاما فما فوق.

كما تفيد دراسات مختبرية بأن كزيفودي فعال ضد سلالة أوميكرون.

وتمت الموافقة في الاتحاد الأوروبي بالفعل على استخدام كينيريت، الذي أنتجته شركة الصناعات الأدوية السويدية "أورفان بايوفيرتام ايه بي"، لعلاج أعراض التهاب أخرى.

وفقا لوكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن يخفف العقار الالتهاب ويمنع تضرر مجرى الهواء لدى المرضى بكوفيد- 19.

ورحبت ستيلا كيرياكيدو، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، بتوصيات وكالة الأدوية الأوروبية.