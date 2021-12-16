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محكمة العدل الأوروبية تقضي بإمكانية محاكمة خاطفي نجل رئيس سلوفاكيا الأسبق

09:03 م الخميس 16 ديسمبر 2021
محكمة العدل الأوروبية تقضي بإمكانية محاكمة خاطفي نجل رئيس سلوفاكيا الأسبق

محكمة العدل الأوروبية

لوكسمبورج - (د ب أ):

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بإمكانية محاكمة من كانوا وراء اختطاف نجل الرئيس السلوفاكي الأسبق ميشال كوفاتش في عام 1995، على الرغم من صدور عفو عنهم من قبل.

وجاء في بيان صحفي رسمي للمحكمة أن "إنهاء الملاحقات الجنائية بعفو وإبطال هذا العفو لا يحول دون إصدار مذكرة اعتقال".

وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إن ذلك يعود إلى أن "السلطات القضائية الوطنية لم تقض بعد بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المتهمين".

وتوقفت القضية على عفو تم منحه للخاطفين، أفراد جهاز الخدمة السرية لسلوفاكيا، في عام 1998، من جانب فلاديمير ميسيار، وهو معارض سياسي للرئيس ورئيس وزراء سابق.

وعزز العفو الاشتباه في أن ميسيار كان مسؤولا عن عملية الاختطاف. وأدى ذلك بمحكمة في سلوفاكيا إلى وقف التحقيق في عام 2001.

وفي عام 2017، أعيد فتح القضية بعد أن تم رفع العفو.

محكمة العدل الأوروبية سلوفاكيا ميشال كوفاتش

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