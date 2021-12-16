السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

الرياض - (د ب أ):

رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بالاتفاق السياسي في السودان.

وجاء في البيان الصادر عن الدول الأربع، أنهم يرحبون بالاتفاق السياسي في السودان، الموقع في 21 نوفمبر 2021، وإعادة الدكتور عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء، والتي تعد خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

وقال البيان "نحث الموقعين على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق السياسي، وفي هذا الصدد، نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين مؤخرا، وإنشاء لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين".

وأضاف البيان "ننوه بالالتزام برفع حالة الطوارئ في القريب العاجل ونأمل الالتزام بتحقيق ذلك قريباً، ونشجع التقدم نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين".

وحثت الدول الأربع على ضرورة تحقيق تقدم فيما يخص الإعلان السياسي وإطار الشراكة الذي جاء ضمن اتفاق 21 نوفمبر، وشددوا على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية والعسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار.

وأكدوا على أهمية نشر خارطة طريق موثوقة، في وقت مبكر، نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وقال البيان الصادر عن الدول الأربع "نؤكد دعمنا الجمعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته إلى وطن ديمقراطي ومستقر وسلمي، وتظهر الاحتجاجات المستمرة عمق التزام الشعب السوداني بالانتقال، ويجب أن تظل حمايتهم من العنف أولوية".

وجاء في البيان "تؤكد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مجددا استعدادهم لدعم جميع العاملين من أجل التحول الديمقراطي في السودان".

وقال البيان "إن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية، ستؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وتساعد السودان للوصول إلى الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي".

وأوضح البيان "أننا سنواصل تضامننا مع جميع أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال، كما نؤيد تماما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان في تنفيذ ولايتها".