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التحالف العربي: مقتل 365 مسلحا حوثيا في مأرب والجوف والساحل الغربي

07:14 م الخميس 16 ديسمبر 2021
التحالف العربي: مقتل 365 مسلحا حوثيا في مأرب والجوف والساحل الغربي

طائرات التحالف العربي

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس مقتل 365 مسلحا حوثيا في مأرب والجوف والساحل الغربي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له، اليوم الخميس، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات دمرت 24 آلية عسكرية، وأسفرت عن خسائر بشرية تجاوزت 350 عنصراً مسلحا، مشيرا لتنفيذ أربع عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأضاف التحالف أن عمليات الساحل الغربي استهدفت أربع آليات عسكرية ونتج عنها خسائر بشرية تجاوزت 15 عنصرا مسلحا.

وكان التحالف أعلن فجر اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه جنوبي المملكة، بعد ساعات من تدمير صاروخين باليستيين حاولت جماعة الحوثي بهما استهداف مدينة أبها، موضحاً في بيان أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن مليشيا الحوثي

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