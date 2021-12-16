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سد النهضة وليبيا.. رئيس "دفاع النواب" يكشف تفاصيل لقائه بوفد الكونجرس

06:54 م الخميس 16 ديسمبر 2021
سد النهضة وليبيا.. رئيس "دفاع النواب" يكشف تفاصيل لقائه بوفد الكونجرس

النائب اللواء أحمد العوضي

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بمقر البرلمان، بحضور عدد من رؤساء اللجان، ناقش سبل التعاون المشترك بين المجلسين على الصعيدين المصري والأمريكي وكذلك التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التقت وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بغرفتي الكونجرس، بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال اللواء أحمد العوضي، إن اللقاء يأتي في ظل ثقل مصر ودورها الإقليمي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي إطار التعاون البرلماني بين المجلسين.

وتطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى وتقوية العلاقات الخارجية وإبراز الدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي عبر المساعدة في حفظ الأمن الإقليمي ودعم كل الاتجاهات التي تدعم عملية السلام في المنطقة، مما يسهم في تحقيق السلام العالمي، وهو ما يؤكده مرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المنتديات الدولية والإقليمية.

وأكد "العوضي"، أن العلاقة بين البلدين علاقة تعاون إستراتيجي، بين دولتين لهما ثقل إقليمي وعالمي، لافتًا إلى أن الحديث مع الوفد الأمريكي تطرق إلى إظهار الدور الأمريكي في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بجانب الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبية في ظل حالة التعنت التي تتبعه أديس أبابا، وكذلك الدور الأمريكي في مساندة ودعم الرأي المصري في ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

أحمد العوضي مجلس النواب وفد الكونجرس الأمريكي لجنة الدفاع والأمن القومي

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