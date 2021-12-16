دراسة: 76% من الفلسطينيين بالضفة طوروا أجسامًا مضادة لكورونا

رام الله - أ ش أ

أظهرت دراسة ميدانية أجرتها الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، ونشرت نتائجها اليوم الخميس، أن 75.9% من الفلسطينيين في الضفة الغربية طوروا أجسامًا مضادة لفيروس (كورونا).

شملت الدراسة عينة عشوائية مكونة من 1451 شخصًا فوق الـ18 عامًا، من كل مُحافظات الضفة البالغ عددها 11 محافظة، وذلك لمعرفة التغيرات في الحالة الوبائية للفيروس ودراسة الوضع الوبائي الحالي في فلسطين.

وتم جمع العينات خلال الفترة من يوم 14 سبتمبر وحتى 21 أكتوبر من هذا العام، وبينت نتائج الفحوصات أن 75.9% من الفلسطينيين بالضفة الغربية ممن هم فوق 18 عامًا طوروا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا وبنسب متقاربة بين الذكور (74.2%) والإناث (77.5%).

وأظهرت نتائج الدراسة فروقات ملموسة في تطوير الأجسام المضادة بين الفئات العمرية المختلفة، إذ تبين أن 69.2% من الفئة العمرية 18-29 طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا، مقارنة بـ77.9% من الفئة العمرية 30-49 و84.1% بين الأشخاص الذين أعمارهم 50 فما فوق.

وأوضحت الدراسة أن 94.5% من بين الذين تلقوا اللقاح طوروا أجسامًا مضادة، وأما الذين لم يتلقوا اللقاح فإن 53.6% منهم طوروا اجسامًا مضادة وذلك جراء إصابتهم بالفيروس.