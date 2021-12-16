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مقتل طفلين وإصابة آخرين في انفجار بأفغانستان

03:40 م الخميس 16 ديسمبر 2021
مقتل طفلين وإصابة آخرين في انفجار بأفغانستان

انفجار بأفغانستان

كابول - (د ب أ):

قُتل طفلان على الأقل، وأصيب ثمانية آخرون بينهم نساء، فى انفجار وقع بإقليم أوروزجان بجنوب غرب أفغانستان، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية اليوم الخميس.

وقال مسؤولون إن الانفجار وقع مساء أمس الأربعاء في منطقة جايزاب بالإقليم.

وقال مسؤول الثقافة والإعلام في الإقليم إن الحادث نتج عن انفجار ذخيرة كانت متبقية من اشتباكات اندلعت من قبل في المنطقة، مضيفا أن جميع الضحايا من الأطفال والنساء.

ويشار إلى أن هناك الكثير من الذخائر القابلة للانفجار في الريف الافغاني، بسبب الصراع الذي شهدته البلاد لأكثر من 40 عاما، مما يتسبب في مقتل أو إصابة المدنيين في حوادث تفجير.

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