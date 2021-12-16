شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودى بمقر وزارة الخارجية

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات الى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل ذات الاهتمام المشترك.

عقد لقاء شكري مع وزير الخارجية السعودي- الذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة- بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران شكري وفرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.