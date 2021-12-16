الكرملين: "نورد ستريم 2" يخدم مصالح روسيا وألمانيا

وكالات:

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، يخدم مصالح كل من موسكو وبرلين.

وخط الأنابيب هذا الذي يدعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة، ولقي دعما من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الذي اعتبرته ضماناً لتزويد أوروبا بالغاز، يلقى انتقادات من دول عدة.

وأبرز الدول المنتقدة هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصاديا باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا.

وتدعو روسيا مراراً إلى "إنهاء تسييس وضع نورد ستريم 2"، مذكّرة بأن المشروع "مفيد ليس فقط لروسيا، ولكن أيضاً للاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك فيما ألقى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس بالكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتسوية القضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في القارّة العجوز، والتهديدات الروسية بغزو أوكرانيا.

وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم الطاقة، أعلنت الشهر الماضي، تعليق آلية الترخيص لـ"نورد ستريم 2" مبررة ذلك بعقبة قانونية.

وكتبت الهيئة في بيان، أن المصادقة على خط الأنابيب التي تعتبر من المراحل الأخيرة قبل وضعه في الخدمة، "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

ويمتد "نورد ستريم 2" من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، تم الانتهاء من بنائه في أوائل سبتمبر الماضي.

وتواصل السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية مطالبة "نورد ستريم 2" بالامتثال لمعايير حزمة الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي.