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"اليونسكو" تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

02:41 م الخميس 16 ديسمبر 2021
"اليونسكو" تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

اليونسكو

وكالات:

تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق ا18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت اليونسكو تغريدة عبر "تويتر" عن اليوم العالمي للغة العربية ودورها في تعزيز هذه اللغة وملاءمتها للعصر، مشيرة إلى أنه يتم عقد لقاء افتراضي بهذا الشأن، غدا الجمعة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر لأنه يوافق إعلان الأمم المتحدة قرارها باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في المنظمة الدولية عام 1973.

وتعد اللغة العربية من اللغات الأكثر انتشارا في العالم ويتحدث بها مئات الملايين من البشر.

اليونسكو نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليوم العالمي للغة العربية

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