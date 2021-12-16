السعودية ترسل طائرتي إغاثة لدعم الشعب الأفغاني

الرياض - أ ش أ

أرسلت المملكة العربية السعودية، طائرتي إغاثة تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، أن الطائرتين تحملان على متنهما أكثر من 1600 سلة غذائية، بالإضافة لحقائب إيوائية، لافتة إلى أنه تم تسيير قافلة برية من الأراضي الباكستانية تحمل أطنانا من المواد الغذائية سيتم توزيعها على الأسر الأشد احتياجا في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما حذر خبراء الصحة في أفغانستان، من أن قطاع الرعاية الصحية الذي تسيطر عليه حركة طالبان على وشك الانهيار، فيما قال مسؤول في مستشفى الأمراض المعدية في كابول، إن وقود الديزل اللازم لإنتاج الأكسجين لمصابي فيروس كورونا قد نفد، كما أن مخزون المستشفى من الأدوية اللازمة قد نفد أيضا.. داعيا المنظمات الدولية إلى مساعدتهم وتقديم العون.