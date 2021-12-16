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عصفت بهم الرياح.. وفاة 4 أطفال في أستراليا داخل "قلعة مطاطية"

01:46 م الخميس 16 ديسمبر 2021
عصفت بهم الرياح.. وفاة 4 أطفال في أستراليا داخل "قلعة مطاطية"

وفاة 4 أطفال في أستراليا داخل ''قلعة مطاطية''

كانبرا- (بي بي سي):

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في جزيرة تسمانيا الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، بعد أن قذفت الرياح العاتية في الهواء بقلعة مطاطية منفوخة كان الأطفال يلعبون بداخلها.

وقالت الشرطة إن الأطفال، وهم تلاميذ في مدرسة ابتدائية في مدينة "ديفونبورت"، في شمال غربي الجزيرة، قد سقطوا على الأرض من ارتفاع حوالي عشرة أمتار.

وأظهرت صُور اُلتقطت في مكان الحادثة جزءا من القلعة متدليا بعد الحادث من إحدى الأشجار.

وقد وصف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون الحادثة بأنها مأساة مروعة.

هذا المحتوى من

BBC
الرياح وفاة أطفال قلعة مطاطية سواحل استراليا

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