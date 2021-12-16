وصول اعصار "راي" العنيف من الفئة الخامسة إلى الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

قال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين، إن إعصار "راي" ضرب شرق وجنوب البلاد، اليوم الخميس، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر أكثر من 98 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار "راي" ضرب الساحل الشرقي للبلاد، حيث كان مصحوبا برياح مستدامة بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وكانت وكالة "بلومبرج" للانباء ذكرت في وقت سابق، اليوم الخميس، أن الاعصار العنيف "راي"، المعروف محليا باسم "أوديت"، وصل إلى الفلبين اليوم، وكانت قوته من الفئة الخامسة.

من ناحية أخرى، ذكرت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" إنه لم ترد تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا من جراء إعصار "راي"، إلا أنها أشارت إلى ورود تقارير تفيد بالقيام بعمليات بحث وإنقاذ من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق المتضررة.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد تم إجلاء ما لا يقل عن 98 ألفا و91 شخصا كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع إصدار الحكومات المحلية أوامر بالمزيد من عمليات الإجلاء.

وأضافت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" أن هناك بلديتين على الأقل في شرق الفلبين، أعلنتا تعرضهما لانقطاع التيار الكهربائي.

وتم تعليق السفر البحري في المناطق المتضررة، مما ترك 3891 راكبا عالقين في أكثر من 30 ميناء في المقاطعات الوسطى والشرقية والجنوبية.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط.

وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذي أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين في نوفمبر 2013.