إندونيسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جاكرتا- (د ب ا):

أعلن وزير الصحة الاندونيسي بودي جونادي صادقين اليوم الخميس تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن الحالة تم رصدها أمس الأربعاء، وتعود لموظف في مستشفى ويسما اتليت في جاكرتا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت أمس الأول الثلاثاء من أن أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، وحثت الدول على سرعة اتخاذ إجراءات.

ويذكر أن إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا يبلغ 4 ملايين و 259 ألفا و 439 حالة، وحالات الوفاة 143 ألفا و960 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.