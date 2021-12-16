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بايدن يتعهد بتقديم مساعدات واسعة النطاق خلال زيارته للمناطق المتضررة من الأعاصير

05:55 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
بايدن يتعهد بتقديم مساعدات واسعة النطاق خلال زيارته للمناطق المتضررة من الأعاصير

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء المجتمعات المحلية التي دمرتها الأعاصير الشديدة في ولاية كنتاكي التي تضررت بشدة الأسبوع الماضي بتقديم جميع المساعدات الحكومية الممكنة، وذلك خلال تفقده للمناطق المتضررة.

وفي أعقاب بعض أمن أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق، تأكد وفاة ما لا يقل عن 74 شخصا في كنتاكي، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا. كما سجلت وفيات فى ولايات مجاورة ومن بينها إلينوي وتينيسي وأركانسو.

وقال بايدن إنه سيبذل كل ما في وسعه للمساعدة في إعادة البناء،حسبما تقتضي الضرورة، مضيفا أن حجم الدمار "يكاد يكون يفوق التصور".

وأضاف مخاطبا سكان داوسون سبرينجز بولاية كنتاكي أن "هذه الأعاصير التهمت كل شيء في طريقها. أعدكم بأنكم ستتعافون وسنتعافى جميعا وسنعيد البناء".

وأعلن بايدن أن الحكومة الاتحادية "ستغطي تكلفة جميع أعمال الطوارئ بنسبة 100% ".

وقال: "ستحصلون على كل ما تحتاجونه".

وكان الرئيس الأمريكي قد وعد في وقت سابق الولاية الجنوبية الشرقية بأن تغطي الحكومة الاتحادية 75 % من التكاليف.

وفي وقت سابق الأربعاء، زار بايدن بلدة مايفيلد المتضررة بشكل خاص، حيث رأى العديد من المنازل المتضررة أو المدمرة بالكامل وتحدث إلى السكان المحليين.

جو بايدن الأعاصير ولاية كنتاكي المساعدات الحكومية

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