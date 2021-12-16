خبير اقتصادي: دبى والعاصمة الإدارية والرياض ثلاثي قادم بقوة للسياحة العربية

قال علي الحليوة، الخبير الاقتصادي، إن الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، شهدت نشاطات تنموية كبيرة السنوات الماضية.

وأوضح الحليوة في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر استطاعت اتخاذ خطوات كبيرة بل وعملاقة في سبع سنوات، وحققت إنجازاتٍ كبيرة للغاية، ربما تفوق العقل، واستطاعت بإرادة حديدية تخطي الكثير من العقبات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية في مصر، ستكون صرحًا كبيرًا يضاهي المدن العالمية الكبيرة، وستكون مع دبي والرياض، مثلثًا مهمًا للسياحة العربية، وبعد إنجاز العاصمة الجديدة في مصر، ستكون قبلة جديدة للسياح بجانب المعالم الأخرى التي تزخر بها مصر.

وقال الحليوة، إن استعادة الدول العربية لعافيتها عقب الأحداث التي ضربت بعضها منذ 2011، سيكون بداية أخرى لعودة العمل العربي المشترك.

وتابع الحليوة، أن الدول العربية بحاجة للعمل معًا واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة التي تملكها، فهي السبيل لعبور العديد من الأزمات، مشددًا على ضرورة البحث عن مجالات لم يقتحمها العرب حتى اليوم.

وطالب الحليوة الدول العربية بالبحث عن فعاليات مشتركة كثيرة، وإعادة السوق العربية المشتركة إلى الصورة، وإيجاد آليات لتحقيقها، مؤكدًا أن جائحة كورونا أثبتت ضرورة وجود سبل للتعاون العربي المشترك، في ظل التقارب الإقليمي.

واختتم الحليوة تصريحاته، بأن الدول العربية شهدت مؤخرًا ثورة تكنولوجية وتنموية كبيرة، واستطاعت من خلالها العبور عبر الكثير من العقبات، لكننا مازلنا بحاجة للعمل المتواصل والدؤوب.​