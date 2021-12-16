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رئيس الوزراء الياباني: لا خطط لحضور أولمبياد بكين

05:45 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الياباني: لا خطط لحضور أولمبياد بكين

فوميو كيشيدا

طوكيو - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس إنه ليس لديه خطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في فبراير المقبل.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن تصريحات كيشيدا جاءت خلال جلسة للبرلمان ، مشيرة إلى أنها تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين وسط انتقادات لسجل الصين الخاص بحقوق الإنسان ، وهي الخطوة التي انضمت إليها دول أخرى مثل أستراليا وبريطانيا.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستحدد موقفها "بعد وضع مسائل مختلفة في الاعتبار بشكل شامل بالنظر للمصالح الوطنية" ، حسبما ذكرت كيودو.

فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أولمبياد بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

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