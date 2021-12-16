إعلامي كويتي: السياحة العربية القاطرة الاقتصادية الأهم في جائحة كورونا

أكد الإعلامي الكويتي مسلط المطيري، أن مصر تتحرك في خطتها التنموية بأسلوب الفريق، وتضع أولويات لخطتها، تشمل في المقام الأول محيطها الإقليمي العربي، ثم يأتي المحيط الدولي.

وأوضح المطيري، في تصريحات صحفية، أن مصر استطاعت توسيع حجم التعاون مع الدول العربية، وعلى رأسها الأردن والسعودية والإمارات، وكذلك الكويت، وأعادت القاهرة ضبط بوصلة التعاون مرة أخرى.

وقال الإعلامي الكويتي، إن الإعلان عن المضمار الجديد للهجن بمصر يساهم في تعزيز السياحة المصرية، وهي فكرة مختلفة وخارج الصندوق كما يقولون؛ تستهدف بالأساس السائح العربي، وهو أمر مهم للغاية؛ في ظل أزمة كورونا التي دفعت الكثير من دول أوروبا للإغلاق، وهذا ينمي التعاون العربي العربي، وهو ما نفتقده بشدة.

يذكر أن المضمار مقرر انطلاقه في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء بمشاركة متسابقين من مختلف المحافظات المصرية والدول العربية والأجنبية، يساهم في إنعاش الحركة ويضاعف تميز وجاذبية مصر السياحية فضلا عن المنافع الاقتصادية الكبيرة، خصوصا وأن المشاركين سينتقلون إلى مدن الغردقة ومرسة علم للتعرف على طبيعتها والاستمتاع بجوها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات المتحدة في يناير عام 2020، مضمار الهجن، ويمنح السياحة المصرية فرصة رائعة لاقتحام نمط جديد له جماهريته العربية والعالمية.

وقال المطيري، إن فكرة المضمار هي غير نمطية؛ تستهدف تنمية السياحة بشكل كبير، وهي خطوة مهمة مثل موسم الرياض وكأس العرب، ومثل هذه الفعاليات تنمي حركة السياحة بين الدول العربية، وتؤكد أن التعاون العربي قريب ومهم فقط يحتاج إلى أفكار تحركه.​