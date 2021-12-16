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سانا: مقتل جندي في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

02:00 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
سانا: مقتل جندي في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
قتل جندي جراء غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الجنوبية في سوريا ، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأشار المصدر ذاته إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

غارة جوية قصف إسرائيلي جنوب سوريا

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