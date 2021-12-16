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إثيوبيا تعتقل صحفيًا في "أسوشيتد برس" في أديس أبابا

12:22 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
إثيوبيا تعتقل صحفيًا في "أسوشيتد برس" في أديس أبابا

الشرطة الإثيوبية

إثيوبيا - (أ ش أ)

اعتقلت السلطات الإثيوبية صحفيًا معتمدًا لدى وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، حيث احتجزته الشرطة في العاصمة أديس أبابا.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أديس آبابا احتجزت الصحفي "أمير أمان كيارو" بموجب حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد في ظل الحرب.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم توجيه أي اتهام للصحفي حتى الآن، مشيرة إلى أن المسؤولين في هيئة الإعلام الإثيوبية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى لم ترد على طلبات متكررة من وكالة أسوشيتد برس للحصول على معلومات عن الصحفي منذ اعتقاله.

ونقلت "ايه بي سي نيوز" عن وسائل إعلام رسمية إثيوبية قولها اليوم الأربعاء، نقلاً عن الشرطة الفيدرالية، إن كيارو متهم بـ "خدمة أغراض" جماعة إرهابية من خلال إجراء مقابلات معها، موضحة أن صحفيين محليين آخرين هما "توماس إنجيدا و"أديسو مولونه" اعتقلا أيضاً.

وقال مفتش الشرطة الفيدرالية الإثيوبية "تسفاي أولاني" لوسائل الإعلام الحكومية إن الصحفيين انتهكوا قانون حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا وأن الانتهاكات قد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 7 و 15 عاماً.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الأثيوبية أديس أبابا أسوشيتد برس

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