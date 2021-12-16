إسرائيل تضيف الامارات ودولاً أوروبية إلى "القائمة الحمراء" بشأن كورونا

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إضافة الإمارات والعديد من الدول الأوروبية إلى قائمة "الدول الحمراء"، والتي سجلت مُعدل إصابات مُرتفع بمتحور أوميكرون الجديد.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه إضافة إلى الدول الأفريقية المُدرجة بالفعل على "القائمة الحمراء" فقد أدرجت إسرائيل أيضا الإمارات وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد. وسيسري مفعول القيود اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

ويُحظر سفر الإسرائيليين إلى الدول المدرجة على القائمة الحمراء ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان صحفي في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه موجود حاليًا في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجري اختبارًا للتأكد من خلوه من كورونا.

وألغى المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) اجتماعًا كان مقررًا عقده يوم الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحجر الصحي.

كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال في وقت سابق أمس الثلاثاء إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس كورونا.

ولم يُحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هوية الراكب.