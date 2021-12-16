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إعلام ليبي: مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

12:19 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
إعلام ليبي: مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

مجموعة مسلحة

القاهرة - (د ب أ)

سيطرت مجموعات مسلحة مساء الأربعاء على محيط مقر رئاسة الوزراء الليبية بطريق السكة في العاصمة طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر حسابها على موقع تويتر أن هذا التطور جاء على خلفية التوتر الذي نشب "بسبب تعيينات المجلس الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوضح انتشار المجموعات المسلحة في محيط مقر رئاسة الوزراء.

ولم توضح الصحيفة ماهية هذه الجماعات أو انتماءها.

مجموعات مسلحة رئاسة الوزراء طرابلس رئاسة الوزراء الليبية

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