أمريكا توجه تحذيرًا لروسيا بسبب تعزيز القوات عند حدود أوكرانيا

واشنطن - (د ب ا)

أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مساعدًا رئيسيًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إدارة الرئيس جو بايدن لديها "مخاوف شديدة " إزاء تعزيز القوات الروسية عند حدود اوكرانيا بعد مرور أكثر من اسبوع على محادثة جرت بين رئيسي الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي ايميلي هوم في بيان أنه نظرا لأنه لاتلوح في الأفق أية أشارة إلى أن روسيا بصدد إعادة القوات من الحدود ، أوضح سوليفان لمساعد بوتين للشؤون السياسة الخارجية يوري اوشاكوف اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل عن كثب مع حلفائها في أوروبا "لعلاج المسائل الأمنية والاستراتيجية من خلال الدبلوماسية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحادثات بين سوليفان واوشاكوف جاءت عقب مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين في السابع من الشهر الجار والتي أكد فيها بايدن التزاما بالحفاظ على سيادة اوكرانيا ووحدة أراضيها وحذر من أن عدوانا روسيا سوف يقابله عقوبات اقتصادية غير مسبوقة .