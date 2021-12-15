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مسؤولو الصحة الأمريكيون: أوميكرون لا يحتاج للقاح خاص ضده

11:53 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
مسؤولو الصحة الأمريكيون: أوميكرون لا يحتاج للقاح خاص ضده

أوميكرون

جنيف - (د ب أ)

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا الموجودة حاليًا توفر الحماية ضد المتحور أوميكرون، ولذلك لا حاجة إلى تطوير لقاح جرعات خاصة للحماية منه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدراسات التي أجريت حتى الآن تظهر استجابات قوية للأجسام المضادة من الجرعات المعززة الحالية، على الرغم من أن الحماية ضد أوميكرون ضعيفة بعد تلقي جرعتين فقط من اللقاح بدون جرعة معززة.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "أنظمة الجرعات المعززة من اللقاحات لدينا تعمل ضد أوميكرون. في هذه المرحلة ، لا حاجة إلى جرعات معززة خاصة بالمتحور".

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