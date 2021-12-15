"قاطعوا دكتور فود".. حملة تضامن لبنانية مع "بائع كعك" تعرض للتنمر (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

أطلق لبنانيون هاشتاج "قاطعوا دكتور فود" في حملة تضامن واسعة مع بائع كعك متجول في مدينة طرابلس شمالي البلاد، تعرض للتنمر من صانع محتوى شهير على منصة "تيك توك".

بدأت القصة قبل أيام بنشر جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر خلاله وهو يسخر ويتنمر من بائع كيك متجول، يعترض على عدم وجود كمية كافية من الجبن في الكعكة التي تعرف باسم الكعكة الطرابلسية، واصفًا البائع المسن بـ"البخيل".

سرعان ما انتشر الفيديو إلى منصات أخرى، وأطلق رواد "تويتر" حملة مقاطعة لـ"دكتور فود" بعد تنمره على البائع المتجول، الذي كسب تعاطفًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي بينهم فنانين وصحفيين ونشطاء.

نكاية بهالمتنمر الواطي يللي بيسوى ربع ليرة، وبكل مشاهير الصدفة وأكل الهوا، انا رح إشتري من عند هالمظلوم ب ٥٠ دولار. شوفولنا إسمه وكيف فينا نوصله المصاري، وهو حر يضيّف مين ما بده. pic.twitter.com/TuViA6VHI9 — Jihad Samra (@Jihad_Samra) December 13, 2021

عبر النشطاء عن رفضهم لسلوك "دكتور فود" مع البائع المتجول، ورفضوا الإهانة التي تعرض لها البائع المسن، ودعوا المارة في الشارع الذي يقف فيه البائع إلى دعمه بالشراء منه.

أحلى سلاممن العمّ هيثم إلى كلّ المتضامنين معه على شبكات التواصل الإجتماعي

و بقول: "دائما الشي السيّء بيقلب على صاحبه"

و قال بدّو يأمّن كعك زيادة كرمال يلي بدو يجي يزوره و يشتري من عندو!😂

اهضم عالم الطرابلسية!❤

الله يرزقك يا حاج على قد نيّتك الطيبة و روحك الحلوة🙏🏻 pic.twitter.com/2cPXzplmwU — Roy B. (@Roy_b93) December 13, 2021

حاول "دكتور فود" في فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" تبرير موقفه واتهم إعلاميون "يسعون إلى الشهرة على حسابه" وراء الحملة التي تطالب بمقاطعته، وادعى أن مقطع الفيديو الذي انتشر كان بالاتفاق مع البائع، وأنه أعطى البائع أكثر من ثمن الكعكة. لكن تبريره لم يرحمه من التعليقات الرافضة لسلوكه.

الانسان الطبيعي لما يغلط بصور فيديو وبقول انا غلطت وبعتذر .

الانسان البهيم بيعمل مثل هيدا الفيديو



#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/iQP3B4aSly — Abbas Zahri (@4zahri) December 13, 2021

Shame on you! Please boycott this account #قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/Lnfi0NQAhF — Dima ديما صادق (@DimaSadek) December 13, 2021

الكعكة الطرابلسية، هي وجبة سريعة في لبنان تباع على عربات الباعة المتجولين، ويضاف إليها الجبن أو الزعتر والشيكولاتة وغيرها من النكهات.