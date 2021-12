"قاطعوا دكتور فود".. حملة تضامن لبنانية مع "بائع كعك" تعرض للتنمر (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

أطلق لبنانيون هاشتاج "قاطعوا دكتور فود" في حملة تضامن واسعة مع بائع كعك متجول في مدينة طرابلس شمالي البلاد، تعرض للتنمر من صانع محتوى شهير على منصة "تيك توك".

بدأت القصة قبل أيام بنشر جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر خلاله وهو يسخر ويتنمر من بائع كيك متجول، يعترض على عدم وجود كمية كافية من الجبن في الكعكة التي تعرف باسم الكعكة الطرابلسية، واصفًا البائع المسن بـ"البخيل".

سرعان ما انتشر الفيديو إلى منصات أخرى، وأطلق رواد "تويتر" حملة مقاطعة لـ"دكتور فود" بعد تنمره على البائع المتجول، الذي كسب تعاطفًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي بينهم فنانين وصحفيين ونشطاء.

عبر النشطاء عن رفضهم لسلوك "دكتور فود" مع البائع المتجول، ورفضوا الإهانة التي تعرض لها البائع المسن، ودعوا المارة في الشارع الذي يقف فيه البائع إلى دعمه بالشراء منه.

حاول "دكتور فود" في فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" تبرير موقفه واتهم إعلاميون "يسعون إلى الشهرة على حسابه" وراء الحملة التي تطالب بمقاطعته، وادعى أن مقطع الفيديو الذي انتشر كان بالاتفاق مع البائع، وأنه أعطى البائع أكثر من ثمن الكعكة. لكن تبريره لم يرحمه من التعليقات الرافضة لسلوكه.

